درجة الحرارة في اليابان تصل إلى مستوى تاريخي

تم تسجيل درجة الحرارة +41.1 درجة في مدينة هاماماتسو اليابانية، محافظة شيزوكا، وهو أعلى مستوى تاريخي، حسب وكالة كيودو.

آخر مرة سجلت فيها درجة حرارة قياسية وكانت +41 درجة في اليابان في 2018 في الصيف. في عام 2020 ، رصدت درجة حرارة غير طبيعية في عدة مناطق من البلاد.

وأشار خبراء وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في 17 أغسطس، كانت درجة حرارة الهواء في شينشيرو بمحافظة أيشي +38 درجة، وفي مقاطعات ميازاكي، واكاياما وكوتشي، تجاوزت موازين الحرارة علامة +37 درجة.

درجة حرارة الهواء في طوكيو هي +36 درجة. وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، سيستمر الطقس الحار لعدة أيام أخرى. بحلول نهاية الأسبوع، من المفترض أن تخف درجة الحرارة في البلاد بمقدار درجتين.

تحث السلطات اليابانية الناس على توخي الحذر حتى لا يصابوا بضربة شمس. في عام 2019 ، تم نقل أكثر من 70 ألف شخص في اليابان إلى المستشفى بسبب أعراض ضربة الشمس، وتوفي 126 شخصًا. في عام 2020 ، أصبح حوالي 30 شخصًا ضحايا لموجة الحر في البلاد. حثت وزارة البيئة السكان على خلع الأقنعة الواقية في الخارج أثناء الحر، لكنها ذكّرتهم بضرورة الحفاظ على المسافة الاجتماعية.