التشيك تلزم ارتداء الكمامات اعتبارا من بداية سبتمبر في الأماكن العامة

صرح وزير الصحة التشيكي، آدم فويته، اليوم الاثنين، أنه سيتم ابتداء من الأول من أيلول / سبتمبر، إعادة العمل بالالتزام باستخدام الكمامات الواقية في وسائل النقل العام والمباني، بما فيها المحال التجارية والمدارس والمؤسسات.

براغ- سبوتنيك. وقال فويتيه للصحفيين: "في اجتماع مع كبار علماء الأوبئة في البلاد، نظرنا في الوضع الحالي حول انتشار الفيروس التاجي. وعلى وجه الخصوص، تم الإشارة إلى الزيادة في العدد الفعلي للمرضى، والذي بلغ عددهم الآن رقما قياسيا بلغ 816 5 شخصا منذ بداية الجائحة".

وتابع الوزير: "نتيجة لذلك، تقرر اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر إعادة العمل بارتداء الكمامات على الوجه في جميع أشكال النقل العام، وكذلك في المباني، بما في ذلك المدارس والمحلات التجارية والمؤسسات، في جميع المناسبات العامة الجماهيرية، بغض النظر عن عدد المشاركين".

وذكر وزير الصحة أن هذا التدبير لم يطبق بعد على أماكن العمل الداخلية والمطاعم وغيرها من مؤسسات تقديم الطعام، لأن هؤلاء الأشخاص معظم الوقت لا يرتدون الكمامات .

وينبغي اعتبار هذه التدابير وقائية، حيث يعود مليونا طالب وتلميذ إلى المدارس والجامعات في 1 أيلول/سبتمبر، ويعود كثير من الناس إلى أعمالهم بعد الإجازات.

وكانت وزارة الصحة التشيكية أعلنت، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد خلال مدة الوباء في البلاد تجاوز الـ20 ألف شخص.