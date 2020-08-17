أوكرانيا تستدعي سفيرها من مينسك

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت سفيرها إيغور كيزيم، من مينسك لإجراء مشاورات حول أفق العلاقات المستقبلية مع بيلاروس.

كييف – سبوتنيك. وقال كوليبا نقلاً عن بيان الخارجية: "لقد قررت استدعاء السفير الأوكراني لدى بيلاروس، إيغور كيزيم للتشاور في كييف لتقييم أفق العلاقات البيلاروسية الأوكرانية في الواقع الجديد... لأول مرة في التاريخ نلجأ إلى هذه الخطوة في علاقاتنا مع بيلاروس ونفعل ذلك فقط بسبب تصرفات مينسك غير المقبولة".

وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن قرار السلطات البيلاروسية بتسليم 32 مواطنا محتجزا لديها إلى روسيا، غير عادل، وأن عواقب هذا القرار قد تكون مأساوية.

ومن جانبها أيدت أحزاب البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، قرار وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد المتورطين في أعمال عنف ضد المتظاهرين السلميين في بيلاروسيا.

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا، في 9 آب/أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو، ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 في المئة من الأصوات.

وفي الأيام الأولى وسعت قوات الأمن الإجراءات ضد المتظاهرين الذين لم يوافقوا على النتائج، باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. وتم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص في الأيام الأولى.