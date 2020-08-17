انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا

شهدت جنوب شرقي آسيا انتشار سلالة جديدة متحولة من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشفته السلطات الفلبينية والتي تواجه أكبر تفش للفيروس في المنطقة.

شهد جنوب شرقي آسيا انتشار سلالة جديدة متحولة من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشفته السلطات الفلبينية والتي تواجه أكبر تفش للفيروس في المنطقة.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، تسعى السلطات الصحية في الفلبين، لمعرفة ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة أكثر عدوى من سابقتها.

وتم اكتشاف السلالة التي انتشرت، في وقت سابق، في أجزاء أخرى من العالم وتسمى "D614G"، في 45 حالة بماليزيا بدأت من شخص عاد من الهند وانتهك الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

واكتشفت الفلبين السلالة بين عينات عشوائية تم سحبها من بعض مرضى فيروس كورونا في إحدى أكبر مدنها.

وقال بنجامين كولينغ، رئيس قسم علم الأوبئة بجامعة هونغ كونغ، إنه لا يوجد دليل من علم الأوبئة على أن السلالة الجديدة أكثر عدوى من السلالة السابقة.

وانتشرت السلالة في العديد من البلدان الأخرى من بينها الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل على أن السلالة تؤدي إلى أعراض أكثر خطورة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من 770 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أصاب أكثر من 21 مليون حالة.