عمدة مدينة أوكرانية ينام في خيمة من أجل لقاء الرئيس لمنع اليهود من الاحتفال بالسنة الجديدة

قام عمدة مدينة أومان في منطقة تيركاسي الأوكرانية، ألكسندر تسيبري، بالذهاب إلى مكتب رئيس الحكومة الأوكرانية لمقابلة الرئيس مصطحبا معه خيمة وحقيبة نوم.

أعلن تسيبري، في وقت سابق، على أنه مستعد لاتخاذ عدد من الإجراءات من أجل منع الاحتفال بالسنة اليهودية الجديدة في المدينة، والتي يقصدها الكثير من الحجاج اليهود للاحتفال بها.

ونشر تسيبري مقطعا مصورا على "فيسبوك"، قال فيه: "وصلت إلى مكتب الرئيس، وكتبت بيانا أريد أن ألتقي به على وجه السرعة مع السيد الرئيس. المسألة تتعلق بحياة وصحة سكان أومان. أفهم أن الرئيس شخص مشغول للغاية، لذلك لا تتعجل. أحضر لي الأصدقاء خيمة سياحية، وحقيبة نوم وكريمات. عندي ماء وكل ما أحتاجه. وسأنتظر السيد الرئيس".

وأضاف: "أريد أن أنقل للرئيس زيلينسكي معلومات، فقد لا يعرف كل شيء عن زيارة الحجاج، والتي ستتم في 19 سبتمبر في مدينتنا للاحتفال برأس السنة. لذلك، أريد أن أشرح له الوضع في أومان، لأوصل له رأي سكان البلدة، أريد أن أحذر من العواقب غير المتوقعة التي يمكن أن يسببها الحجاج الذين يأتون إلى المدينة، ربما من المنطقة الحمراء، لأن دولة إسرائيل ليست اليوم في المنطقة الحمراء، بسبب كورونا".

ويأتي الحجاج الحسيديون إلى أومان كل عام للاحتفال بالسنة اليهودية الجديدة وللصلاة عند قبر مؤسس براتسلاف الحسيدية، الحاخام ناخمان، الذي عاش في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

يستمر الاحتفال برأس السنة هذا من 23 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول.