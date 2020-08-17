أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، مارسين بشيداش، اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لبحث الوضع في بيلاروس على أعلى مستوى.

موسكو - سبوتنيك. وقال بشيداش، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في وارسو اليوم إن: "لدينا إشارات أولية من العديد من شركائنا الأوروبيين حول الاستعداد والالتزام للتعامل مع هذه المسألة على أعلى مستوى".

وأضاف: "آمل أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار في الأيام القليلة المقبلة. إنه بالطبع يتطلب عددًا من الخطوات الدبلوماسية التي نتخذها كحكومة بولندية".

وسبق أن أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنه سيعقد قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في بيلاروس يوم الأربعاء المقبل.

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا، في 9 آب/أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو، ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 في المئة من الأصوات.

وفي الأيام الأولى وسعت قوات الأمن الإجراءات ضد المتظاهرين الذين لم يوافقوا على النتائج، باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. وتم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص في الأيام الأولى.

وبحسب ما أوردته وزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب من بينهم أكثر من 120 من ضباط حفظ القانون وقتل أحد المتظاهرين. وتعتقد المعارضة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا، هي التي فازت في الانتخابات، وليس الرئيس الحالي لوكاشينكو.