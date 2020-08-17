قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الوضع في بيلاروسيا مريع، بعد أن اندلعت احتجاجات وإضرابات حاشدة بسبب الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس/ آب، وأكد أن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب.

وقال ترامب: "الوضع في بيلاروسيا مريع ونحن نراقب الوضع هناك عن كثب"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن الحاجة إلى إقرار دستور جديد للبلاد عن طريق الاستفتاء، وإمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقا للدستور الجديد.

وقال لوكاشينكو خلال حديث مع فريق عمل مصنع مينسك لعربات النقل: "سيكون الأمر كالآتي يا رفاق، نحن بحاجة إلى اعتماد دستور جديد، وهو ما أردتموه، وحتى المعارضة لا تمانع ذلك، ويجب اعتماده من خلال استفتاء، لأننا اعتمدنا الدستور السابق عن طريق الاستفتاء، وإجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد، انتخابات برلمانية ورئاسية وسلطة محلية إذا أردتم".

ودعا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى إعادة توزيع السلطة في البلاد من خلال العملية الدستورية، وليس من خلال الضغط ومظاهرات الشوارع.

وقال لوكاشينكو بهذا الصدد: "لا يمكنك إعطاء هذا الدستور للمجهول لأنها ستكون كارثة"، وأشار إلى أنه مستعد لتقاسم الصلاحيات الرئاسية".