ظريف: فشل مشروع أمريكا لتمديد حظر التسلح جاء نتيجة تغير العلاقات الدولية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن فشل تمرير مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، لتمديد حظر التسلح على بلاده، جاء نتيجة للتغيرات في العلاقات الدولية.

وقال ظريف، في تدوينة على "انستغرام"، اليوم الاثنين، إن "فشل مشروع القرار الأمريكي لتمديد حظر التسليح على إيران جاء نتيجة للتغييرات في العلاقات الدولية".

وأضاف "يمكن أن تتحرك الولايات المتحدة أيضًا وفقا لحسابات خاطئة".

وفشل مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".