أردوغان يبحث مع كونتي سبل حل الأزمة في منطقة شرقي المتوسط

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، سبل حل الأزمة في منطقة شرقي المتوسط بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الدول، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أن " أردوغان وكونتي يقيمان خلال اتصال هاتفي سبل حل الأزمة في شرقي البحر المتوسط من خلال حماية حقوق جميع الدول من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة فضلًا عن بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، أن سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" ستواصل أعمالها شرقي المتوسط حتى 23 آب/ أغسطس الجاري، مشيرا إلى توصله مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تفاهم لمواصلة المفاوضات والحوار مع الجانب اليوناني من أجل خفض التصعيد في المنطقة.

واتهمت أثينا أنقرة بـ "تهديد السلام" شرقي المتوسط، مؤكدة أن قرار تركيا إرسال سفينة إلى المنطقة يشكل تصعيداً خطيراً، ويثبت دور تركيا المزعزع للاستقرار".