رئيس المجلس الأوروبي يعلن عن قمة استثنائية بشأن الوضع في بيلاروسيا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن قمة استثنائية لدول الاتحاد الـ 27، الأربعاء، بشأن الوضع في بيلاروسيا، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو عن السلطة.

وقال ميشال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لشعب بيلاروس الحق في تقرير مستقبله وانتخاب رئيسه بشكل حر. العنف ضد المتظاهرين غير مقبول ولا يمكن التسامح معه".

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus



The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader



Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed — Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020

​وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن الحاجة إلى إقرار دستور جديد للبلاد عن طريق الاستفتاء، وإمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للدستور الجديد.

وقال لوكاشينكو خلال حديث مع فريق عمل مصنع مينسك لعربات النقل: "سيكون الأمر كالآتي يا رفاق، نحن بحاجة إلى اعتماد دستور جديد، وهو ما أردتموه، وحتى المعارضة لا تمانع ذلك، ويجب اعتماده من خلال استفتاء، لأننا اعتمدنا الدستور السابق عن طريق الاستفتاء، وإجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد، انتخابات برلمانية ورئاسية وسلطة محلية إذا أردتم".

ودعا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إلى إعادة توزيع السلطة في البلاد من خلال العملية الدستورية، وليس من خلال الضغط ومظاهرات الشوارع.