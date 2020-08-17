ماكرون: أنا وترامب لدينا وجهات نظر متقاربة بشأن شرق المتوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكتب ماكرون، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوضع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا ولبنان"، مضيفا: "لدينا وجهات نظر متقاربة، إذ تتمثل مصلحتنا المشتركة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وسنتمسك بذلك".

❞تحدّثتُ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوضع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا ولبنان. ولدينا وجهات نظر متقاربة، إذ تتمثّل مصلحتنا المشتركة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وسنتمسّك بذلك.❝



- @EmmanuelMacron https://t.co/aJYCMRzfFh — الخارجية الفرنسية 🇫🇷 (@francediplo_AR) August 17, 2020​

يذكر أن تركيا قد زادت من عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قبالة قبرص واليونان، بعد أن أعلنت عزمها مؤخرا إرسال سفينة ثالثة إلى شرق البحر المتوسط، على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي. وسوف تنضم إلى سفينتي الحفر، فاتح ويافوز، ويتوقع أن تبدأ عملياتها في نهاية الشهر الحالي.

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، على ضرورة التزام اليونان وتركيا بالحوار سبيلا وحيدا لحل خلافاتهما.