محتجون يحتشدون بالقرب من مركز الاعتقال في مينسك... فيديو

يواصل المتظاهرون التجمع في العاصمة البيلاروسية مينسك، بينما تحاول وحدات مكافحة الشغب منع تجمعهم بأعداد كبيرة في مكان واحد.

ويتجه المتظاهرون إلى مراكز الاعتقال، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم منذ بداية الاحتجاجات في المدن البيلاروسية.

واندلعت احتجاجات بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في الانتخابات بحصوله على نحو 80 في المئة من الأصوات. وقامت الشرطة بتفريق المحتجين على نتائج الانتخابات مساء الأحد، لكن أنصار المعارضة عادوا للتظاهر يوم الاثنين.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.