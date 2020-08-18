ترامب يكشف الطريقة الوحيدة لخسارته الانتخابات ويطالب بتوخي الحذر

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، خلال تواجده في ولاية ويسكونسن، بأن الطريقة الوحيدة لخسارته الانتخابات الرئاسية هي التزوير.

وحذر ترامب من حصول تزوير في نتائج الانتخابات، لأنها الطريقة الوحيدة لخسارته، قائلا:

"الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها هذه الانتخابات هي إذا تم تزوير الانتخابات. تذكروا ذلك. إنها الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها هذه الانتخابات. لذلك علينا توخي الحذر الشديد".

وأكد في الوقت ذاته بأنه لن يسمح بحصول ذلك، بحسب ما نقل موقع "سي إن إن".

وتعهد ترامب بخلق 10 مليون وظيفة في 10 أشهر فقط، كما وأوضح أن هذا سيتم، من خلال إجراءات من بينها إيجاد إعفاءات ضريبية للشركات الأمريكية التي تعيد منشآت للتصنيع من الصين إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنوجد إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد وظائف من الصين إلى الولايات المتحدة".

ويستعد ترامب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية ضد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من أجل الحصول على فترة ثانية في الرئاسة الأمريكية.