"أوبايدن"... ترامب يخترع لقبا لأوباما وبايدن لتوفير الوقت

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف بحبه لإطلاق الألقاب على منافسيه السياسيين، تسمية سلفه بارك أوباما ومنافسه جو بادين، باسم واحد.

وانتقد ترامب خلال لقاء في مينيسوتا، يوم الاثنين، سياسات أوباما الاقتصادية، والتي برأيه تتعارض مع مصالح العمال الأمريكيين العاديين.

والذين يراهن ترامب على أصواتهم في الانتخابات.

وقال ترامب "لقد كان أوباما وبايدن. وبإختصار أوبايدن، كما أحب أن أسميهما. أحب هذا المصطلح، فهو يوفر الكثير من الوقت".

يذكر بأن الديمقراطي بايدن هو المنافس الجمهوري الرئيسي لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأبلغ ترامب الصحفيين أثناء زيارة إلى ولاية مينيسوتا أن إدارته ستنزع أيضا العقود الاتحادية من الشركات التي تعتمد على التوريد الخارجي من الصين، متعهدا بخلق 10 ملايين وظيفة في 10 أشهر فقط.