ترامب: فوز بايدن يحول أمريكا إلى فنزويلا أخرى

يزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيؤدي لتحول الولايات المتحدة إلى "فنزويلا أخرى".

وقال ترامب في مؤتمر انتخابي بولاية ويسكونسن: "هذه هي أخطر انتخابات خضناها على الإطلاق، لأنني لا أعتقد أنه يمكننا إعادة الأمور إلى مجراها أبدا. إذا تم انتخاب الديمقراطيين ستصبح أمريكا فنزويلا أخرى".

وتابع "قلت في السابق إن هذا الأمر محتمل وربما يحدث، أما الآن فأقوله بثقة، لأنها أيديولوجية متشابهة"، مضيفا "ستتحول أمريكا إلى فنزويلا لكن على نطاق واسع جدا، إذا فازوا".

ووصف ترامب، منافسه بايدن، بأنه "حصان طروادة الذي يلعب إلى جانب الاشتراكية".

وأكد دونالد ترامب "سننتصر".

ووصف الرئيس الأمريكي، منافسه بايدن بأنه "دمية في أيدي المتطرفين اليساريين، وإذا تم انتخابه سيقوم بتدمير الانتعاش الاقتصادي الحالي غير المسبوق".

ويستعد ترامب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية ضد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من أجل الحصول على فترة ثانية في الرئاسة الأمريكية.