ميشيل أوباما: ترامب الرئيس الخطأ لأمريكا

انتقدت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي، الرئيس الحالي دونالد ترمب، معتبرة أنه رئيس غير كفء ويظهر "افتقارا تام للتعاطف"، داعية لانتخاب منافسه جو بايدن.

وقالت ميشيل أوباما "في كل مرة نلتفت إلى البيت الأبيض بحثا عن بعض القيادة أو المواساة أو أي مظهر من مظاهر الثبات، فإن ما نحصل عليه في المقابل هو الفوضى والانقسام والافتقار التام والمطلق للتعاطف. دونالد ترامب هو الرئيس الخطأ لبلادنا".

وعن أزمة فيروس كورونا المستجد التي أودت بحياة أكثر من 170 ألف شخص في الولايات المتحدة، والركود الاقتصادي وموجة الغضب التاريخية ضد العنصرية، قالت أوباما إن الرئيس الجمهوري كان: "لديه أكثر من الوقت اللازم لإثبات أنه لا يستطيع القيام بهذا العمل. من الواضح أن الوضع تخطاه".

وأضافت "اسمحوا لي أن أكون صادقة وواضحة قدر الإمكان. دونالد ترمب ليس الرئيس الصالح لبلدنا".

وأكملت ميشيل "نعيش في بلد منقسم للغاية وأنا امرأة سوداء أتحدث في مؤتمر الحزب الديمقراطي".

ودعت ميشيل أوباما لانتخاب نائب زوجها، متمة "أدرك أن بايدن ليس كاملا، وسيكون هو أول من يقول لكم ذلك. هو يعرف ما يجب فعله لإنقاذ الاقتصاد والانتصار على الوباء وإنارة الطريق أمام بلادنا".