خبير: إنشاء قاعدة تركية في ليبيا قد يكون نذير خلافات بين موسكو وأنقرة

أعلن الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية، العقيد ليونيد إيفاشوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن إنشاء قاعدة بحرية تركية في ليبيا، يتعارض مع الموقف الروسي، وقد يكون نذير خلافات بين موسكو وأنقرة حول قضايا جيوسياسية أخرى.

في وقت سابق، ذكرت قناة "العربية" أن تركيا وقطر وحكومة الوفاق الليبية وقعوا اتفاقية بشأن إنشاء قاعدة بحرية تركية في مدينة مصراتة الليبية.

وقال إيفاشوف: "نرى أن لدينا أيضًا الكثير من الخلافات حول مشاكل أخرى. وهذا يعني أن "التيار التركي" موضع تساؤل أيضًا، والموقف الودي في سوريا هو أيضًا موضع تساؤل. وبشأن إيران. لذا فإن هذا المثلث الجيوسياسي موسكو -طهران -أنقرة يحدث فيه تصدعات خطيرة. لذلك يجب توخي الحذر مع تركيا".

وتابع وهكذا، تتراكم التناقضات بين روسيا، التي تدعم الجيش الوطني الليبي، وتركيا التي تقف إلى جانب حكومة الوفاق.

يعتقد إيفاشوف أيضًا أن أنقرة اتبعت مؤخرًا سياسة خارجية عدوانية بشكل متزايد، مشيرا إلى أن الوضع في منطقة القوقاز "يشتعل بدعم ومبادرة" من تركيا.