منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع أعداد مصابي "كورونا" الشباب

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد عبر أشخاص في العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ، تاكيشي كاساي، في مؤتمر صحفي عبر الانترنت، إن هذا التغير يمثل خطرا واضحا على شرائح أخرى من السكان ويجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس ، بما في ذلك كبار السن والمرضى وأولئك الذين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان ذات أنظمة صحية أضعف.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق هذا الشهر، إن نسبة الشباب بين المصابين ارتفعت في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 21.8 مليون إصابة، توفي منهم أكثر من 770 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 14.6 مليون.