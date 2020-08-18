بسبب نقص اللحوم... كوريا الشمالية تجبر العائلات على تسليم الكلاب الأليفة

بسبب النقص الحاد في اللحوم، أجبرت السلطات في كوريا الشمالية أصحاب الكلاب الأليفة، على تسليم كلابهم للسلطات كي يتم قتلها واستخدامها كطعام في المطاعم.

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، قرر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "إسكات معاناة شعبه من نقص اللحوم، باستخدام الكلاب الأليفة في البلاد".

وتعتبر الحكومة الكورية الكلاب الأليفة التي عادة ما يمتلكها الأغنياء "رمزا للانحطاط الرأسمالي"، كما أصدر كيم حظرا على ملكية الحيوانات الأليفة في يوليو/تموز الماضي، واصفا إياها بالتوجه "البرجوازي المشبوه".

North Koreans 'forced to give up pet dogs for restaurant meat amid food shortages' https://t.co/pKsIi9zDrs — SkyNews (@SkyNews) August 17, 2020

وحددت السلطات العائلات التي تملك كلابا أليفة في البلاد، وأجبرتها على تسليمها وإلا تعرضت للعقاب.

وأشارت مصادر إلى أن معظم الكلاب الأليفة في البلاد تم قتلها واستخدامها كلحوم في المطاعم التي تعاني من شح في اللحوم، بينما أرسل بعضها لحدائق الحيوان.