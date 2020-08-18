تقارير: الجوية الأمريكية تحقق في "درون" كادت تصطدم بطائرة ترامب

أعلن سلاح الجو الأمريكي عن مراجعة تقرير بشأن تحليق طائرة مسيرة صغيرة قرب طائرة الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد الماضي أثناء هبوطها قرب قاعدة أندروز في ولاية ماريلاند.

وبحسب صحيفة "إندبندينت"، قال أشخاص كانوا على متن طائرة الرئاسة إن الطائرة المسيرة، التي كانت تحمل اللونين الأبيض والأسود: "كادت أن تصيب طائرة الرئيس، حيث كانت تحلق على مسافة قريبة جدا منها قبل فترة قصيرة من عملية الهبوط".

وأوضح سلاح الجو الأمريكي أن الطائرة هبطت بسلام دون وقوع أي حادث.

وتزن معظم الطائرات المسيرة بضعة أرطال وربما لا يمكنها إسقاط طائرة كبيرة، لكنها قد تسبب ضررا كبيرا في المحركات، كما يمكنها تحطيم الزجاج الأمامي لقمرة القيادة.

يذكر أنه بموجب اللوائح الفيدرالية، ينبغي ألا يزيد ارتفاع تحليق الطائرات المسيرة عن 122 مترا فوق سطح الأرض.