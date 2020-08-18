"تيك توك" تنفي مزاعم تعاونها مع السلطات الصينية

نفت إدارة تطبيق الفيديو "تيك توك" مزاعم المسؤولين الأمريكيين بأن الشبكة الاجتماعية تنقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى السلطات الصينية.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الأمريكية عن "تيك توك" قولها "لم تشارك تيك توك أبدًا بيانات أي مستخدم مع الحكومة الصينية، ولن تفعل إذا طُلب منها ذلك".

ووصفت الشبكة الاجتماعية أيضًا المزاعم حول وجود تعاون بين "تيك توك" والحكومة الصينية بأنها معلومات مضللة.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يطالب شركة "بايت دانس"، الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، بالتخلي عن جميع بيانات مستخدميها الأمريكيين في غضون 90 يوما.

وتتفاوض شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العملاقة للبرمجيات مع "بايت دانس" للاستحواذ على "تيك توك" في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.​