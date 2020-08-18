أنباء عن تمرد في قاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار في مالي

شهدت قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو، اليوم الثلاثاء، إطلاق نار مكثفة، وسمع دوي انفجارات.

نوكشوط- سبوتنيك وأكدت مصادر متطابقة لوكالة "سبوتنيك" ان تمردا قد حدث في قاعدة "كاتي" العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة، فيما قال مصدر آخر أنه تم اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة من قبل المتمردين.

وقال مصدر عسكري، لوكالة " سبوتنيك "، أنه "تمت محاصرة العاصمة باماكو لمنع أي تمرد قد يحدث".

وأكد أن الصورة لم تتضح حتى الآن، وقال "من المستحيل الحين الحصول على معلومات مؤكدة رغم تصاعد وتيرة إطلاق النار خلال الساعات الماضية".

واختطفت مجموعة من المسلحين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والمالية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تلقى عبد الله دافيه، الذي تم تعيينه مؤخرًا في هذا المنصب، زيارة من رجال مسلحين مجهولين في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء حوالي الساعة 8 صباحًا (بالتوقيت المحلي).