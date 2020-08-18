اختطاف وزير الاقتصاد والمالية في مالي

اختطفت مجموعة من المسلحين، اليوم الثلاثاء في مالي، وزير الاقتصاد والمالية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تلقى عبد الله دافيه، الذي تم تعيينه مؤخرًا في هذا المنصب، زيارة من رجال مسلحين مجهولين في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء حوالي الساعة 8 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

في الوقت نفسه، أفادت مصادر مختلفة بحدوث تمرد قيل إنه جاري في معسكر كاتي في باماكو.

يذكر أن مالي تمر بفترة صعبة منذ عدة أشهر، ويطالب تحالف مؤلف من أحزاب سياسية وأعضاء في المجتمع المدني ورجال دين برحيل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وفي السياق، اعتقل رئيس البرلمان موسى تمبين، وزير الخارجية كاميسا كامارا.، وتقول مصادر المعارضة إنهم يرسلون إلى مكاتب القنوات التلفزيونية والإذاعية للإعلان عن انقلاب.