إيران تشكك بفعالية القمة "الإلكترونية" التي اقترحها بوتين حول الملف النووي بسبب أمريكا

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن القمة "عبر الإنترنت" حول القضايا الإيرانية التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن تكون فعالة على الأرجح، فالمشكلة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المسؤول الإيراني لـ"سبوتنيك"، قائلا: "نحن نتفهم نوايا السيد بوتين، الحسنة للحد من التوترات، ولكن بطريقة أو بأخرى، نشك في أن مثل هذا الاجتماع سيكون فعالا بغياب الثقة من جانب الحكومة الأمريكية".

وأضاف: "على الأرجح لن يجرؤ الرئيس الأمريكي على المشاركة في القمة لأنه مقتنع بانه سيعزل مرة أخرى".

وكان الرئيس الروسي قد قال، في وقت سابق، إن روسيا لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن التسوية حول البرنامج النووي الإيراني، واقترح في المستقبل القريب عقد اجتماع عبر الإنترنت لرؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمشاركة قادة ألمانيا وإيران من أجل تجنب تفاقم الوضع.