ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستتحدث إلى روسيا بشأن بيلاروس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستتحدث مع روسيا بشأن الوضع في جمهورية بيلاروس، واصفا احتجاجاتها بالسلمية.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء: إنه "سيتحدث إلى روسيا بعد الاحتجاجات التي اندلعت ضد زعيم بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو"، مؤكدا أنها "تبدو سلمية في الغالب".

وأضاف ترامب، في حديث للصحفيين بالبيت الأبيض، أنه "لا يبدو أن هناك الكثير من الديمقراطية في بيلاروس، التي شهدت موجة من الاحتجاجات التي أشعلتها انتخابات الرئاسة قبل عشرة أيام والتي يقول المعارضون إنها سُرقت".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في الـ9 من آب/ أغسطس، عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، وحصل فيها على 80.1% من الأصوات وفقاً للجنة الانتخابات المركزية.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وبحسب البيانات الرسمية فقد تم اعتقال أكثر من 6.5 ألف شخص.

وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية البيلاروسية فقد أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، من بينهم أكثر من 120 من أفراد الشرطة، ومقتل أحد المتظاهرين.