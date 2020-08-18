"إذاعة باماكو" المقربة من الحكومة في مالي تنفي وقوع انقلاب عسكري في البلاد

نفت إذاعة باماكو المقربة من الحكومة في مالي صحة الأنباء المتداولة حول وقوع انقلاب عسكري في البلاد.

نواكشوط - سبوتنيك. وقالت إذاعة باماكو: "إن بعض الجنود الساخطين قاموا بنهب مخازن الأسلحة وأطلقوا النار لإظهار عدم رضاهم عن التسلسل الهرمي العسكري وأنهم يطالبون بمكافأتهم المالية"، نافية أن يكون هناك انقلاب عسكري في مالي.

وأكدت الإذاعة "أن قوات الجيش قامت بتحصين جميع الطرق المؤدية لقاعدة كاتي العسكرية التي انطلق منها التمرد العسكري".

ولم يصدر أي توضيح من الحكومة المالية حتى الآن بشأن ما يحدث في مالي.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت: "تم بالفعل اعتقال رئيس البرلمان المالي، موسى تمبيني، في مقر إقامته الرسمي من قبل عسكريين أطلقوا النار قرب مقر إقامة رئيس البرلمان قبل نقله إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "عناصر الأمن الذين كانوا يعملون على مدخل مقر إقامة رئيس البرلمان، طردوا بالقوة من قبل عسكريين اقتحموا المكان"، مؤكدا أن الوضع لا يزال متوترا.

كما أكد أنه من المبكر الحديث عن وقوع انقلاب عسكري في مالي، موضحا أنه تم إعلان حالة الاستنفار، وجرى فتح مخازن الأسلحة وتم توزيعها على جنود الاحتياط.

واختطفت مجموعة من المسلحين، اليوم الثلاثاء في مالي، وزير الاقتصاد والمال، وتقول مصادر المعارضة إنهم يرسلون إلى مكاتب القنوات التلفزيونية والإذاعية للإعلان عن انقلاب.