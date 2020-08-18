رئيس بيلاروس يعلن نشر وحدات من الجيش في حالة تأهب كامل على الحدود الغربية لبلاده

قال رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن القيادة العسكرية للبلاد نشرت وحدات قتالية من الجيش على الحدود الغربية للجمهورية ووضعتها في أهبة الاستعداد القتالي الكامل.

كما أشار الزعيم البيلاروسي في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن، "ظهرت تصريحات مؤخرا من قبل ممثلي الدول الغربية، بما في ذلك قادة بعض الدول، الذين لا يعرفون أين تقع بيلاروس على الإطلاق".

مضيفا "علاوة على ذلك فإن هذه التصريحات تشير إلى أنه عندما ناقشنا هذا الموضوع في وزارة الدفاع كان الرئيس على حق. ونشرنا وحدات قتالية من جيشنا على الحدود الغربية لحدودنا وجعلناها جاهزة للقتال الكامل"، بحسب مانقلت وكالة "بيلتا".

وقال إن وزير الدفاع قدم له تقريرا جاء فيه أن "كل هذا قد تم ، والوحدات المعنية جاهزة الآن للوفاء بالتزاماتها".

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروس، في 9 آب/ أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو، ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 في المئة من الأصوات.

وفي الأيام الأولى وسعت قوات الأمن الإجراءات ضد المتظاهرين الذين لم يوافقوا على النتائج، باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. وتم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص في الأيام الأولى.