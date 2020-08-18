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    ترامب: أردوغان لاعب شطرنج عالمي ورؤساء طلبوا وساطتي للتفاوض معه

    © REUTERS / Peter Nicholls
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    كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عددا من رؤساء الدول طلبوا منه الاتصال بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لأنه لا يصغي لهم"، مشيدا بالعلاقة التي تجمعه بأردوغان.

    وأضاف ترامب خلال برنامج تلفزيوني على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية "اتصل بي رؤساء دول الأسبوع الماضي، هل يمكنك الاتصال بأردوغان؟ سألت هؤلاء الزعماء: هل ‏هذا لأنني رئيس الولايات المتحدة؟ فقالوا: لا، هذا الأمر يتعلق بشخصيتك، ‏أنت الوحيد الذي يتمكن من الحديث معه. نعم أنا أستطيع الحديث معه بالفعل، أنا لا أحب أن أقول هذا علنًا، لكنه صحيح. أنا أتفق معه وهو يستمع".

    مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
    © REUTERS / Joshua Roberts
    وصفته بـ"المضلل"... تركيا تهاجم كتاب بولتون بخصوص محادثات بين أردوغان وترامب

    ومن غير الواضح أي زعيم أو قادة كان ترامب يشير إليهم خلال المقابلة، لكن المكالمة جاءت وسط توترات متصاعدة في شرق البحر المتوسط ​​شملت العديد من حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تركيا واليونان وفرنسا ومصر.

    قال البيت الأبيض، الأحد الماضي، إن ترامب تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إن الزعيمين "اتفقا على ضرورة التزام اليونان وتركيا بالحوار، وهو السبيل الوحيد لحل خلافاتهما".

    كما وصف ترامب الرئيس التركي بأنه لاعب شطرنج من الطراز العالمي، وعدّه من بين القادة الوطنيين.

    وفي فبراير/ شباط الماضي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أردوغان بـ"الرجل القوي الشديد"، ووصف علاقتهما بـ"الوطيدة والجيدة".

    جاءت تصريحات ترامب تعليقا على تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكي جو بايدن التي أزعجت تركيا، إذ قال بايدن الذي وصف أردوغان بالمستبد، وأنه سيعمل على الإطاحة به حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وهي تصريحات قديمة أعادت وسائل الإعلام تسليط الضوء عليها هذا الأسبوع.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أردوغان, ترامب
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