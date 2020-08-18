بايدن: ترامب لا يملك خطة لمحاربة كورونا حتى الآن

قال السيناتور جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب، لا يملك خطة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، حتى الآن.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "ترامب ليس لديه خطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد حتى الآن".

وتابع: "لا يملك ترامب خطة للسيطرة على الوباء"، مضيفا: "فشله في القيادة يكلف الأمريكيين أرواحهم".

Donald Trump still doesn’t have a plan to get this virus under control. His failure to lead is costing American lives.



Here’s what I’ll do as president: https://t.co/etpUGBkONZ pic.twitter.com/aK3GjwG4vw — Joe Biden (@JoeBiden) August 18, 2020

وقال بايدن: "إذا أصبحت رئيسا فإنني سأوفر دعما أكبر لاختبارات الكشف عن الوباء، كما أنها ستكون متاحة على الطرق وفي الأماكن العامة".

وتابع: "بالنسبة للعاملين في مجال الصحة سنوفر لهم كل ما يحتاجونه من مهمات طبية لحماية أرواحهم".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 21 مليون مصاب، بينهم أكثر من 775 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأصبح جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويعد أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائبا للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".