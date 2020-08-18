مصدر يؤكد لـ"سبوتنيك" اقتحام جنود مقر رئيس مالي ونقله إلى مقر التمرد

قال مصدر عسكري إن اعتقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، بدأ بإطلاق النار على مقره في "سيبينيكورو" ضاحية العاصمة باماكو، وحينها صدر بيان من رئاسة الحكومة يدعو للتهدئة ويقبل الحوار.