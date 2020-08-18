موسكو تتابع ما يحدث في مالي عن كثب وتتحقق من معلومات بشأن اعتقال الرئيس

أعلنت الخارجية الروسية، أن موسكو تتابع ما يحدث في مالي عن كثب، وتتحقق من معلومات تفيد باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء.

وقال مصدر رفيع في الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على ما ورد في وسائل الإعلام بشأن اعتقال قيادات مالي: "نتحقق من المعلومات. نتابع تطورات الأحداث عن كثب".

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، نجاح الانقلاب العسكري في مالي بعد أن تم اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء سيسي من قبل الجيش.

وقال المصدر إن "الموكب يتجه نحو قاعدة كاتي التي انطلق منها التمرد".

وأوضح المصدر أن اعتقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، بدأ بإطلاق النار على مقره في "سيبينيكورو" ضاحية العاصمة باماكو، وحينها صدر بيان من رئاسة الحكومة يدعو للتهدئة ويقبل الحوار.

وتابع أنه "في الرابعة والنصف مساء بتوقيت مالي، اقتحم الجنود مقر كيتا ونقلوه مع رئيس الحكومة سيسي إلى قاعة كاتي التي انطلق منها التمرد".

ويجوب الآن عسكريون وسط العاصمة لتحية حشود المتظاهرين، فيما تواصل الإذاعة والتلفزيون برامجهما الاعتيادية.

يتبع...