بومبيو يبحث مع نظيره الألماني التعاون في القضايا المتعلقة بإيران وبيلاروس وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو بحث مع نظيره الألماني التعاون في القضايا المتعلقة بإيران وبيلاروس وروسيا.

وغرد بومبيو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "اتصال جيد مع وزير الخارجية الألماني، يجب على الولايات المتحدة وألمانيا مواجهة التحديات العالمية معًا على الصعيد الثنائي ومن خلال المنتديات المتعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي".

Good call with German Foreign Minister @HeikoMaas. The U.S. and Germany must face global challenges together bilaterally and through multilateral forums like the UNSC. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 18, 2020

وناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، ونظيره الأمريكي مايكل بومبيو، هاتفيا، المبادرة الروسية لعقد قمة للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا وإيران، بخصوص التصعيد حول إيران، و إيجاد سبل لضمان أمن موثوق في منطقة الخليج مع مراعاة مصالح الجميع".

وأكد لافروف على دعم روسيا الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي وضع الأساس القانوني الدولي لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، باعتباره إنجازًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا يهدف إلى تعزيز نظام الحد من التسلح والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط".