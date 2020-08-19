زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب أندونيسيا

ضرب زلزال قوي، ليل (الثلاثاء الأربعاء)، جنوب جزيرة سومطرة في إندونيسيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر.

وأضافت أن الزلزال ضرب على بعد 139 كم شمال غربي بنغكولو بإندونيسيا عند الساعة (22:23) بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 22.0 كم، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 4.3537 درجة جنوبا وخط طول 101.1335 درجة شرقا.

Prelim M6.8 Earthquake southern Sumatra, Indonesia Aug-18 22:23 UTC, updates https://t.co/MJNoJnIANm — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) August 18, 2020

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

وتعتبر أندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

في عام 2018، خلف زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي لاحق في جزيرة سولاويزي، أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.

هذا وحصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة حيث بلغت قوته 9.1 درجة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.