الحزب الديمقراطي يرشح جو بايدن رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، ليل (الثلاثاء الأربعاء)، ترشيح جو بايدن، النائب السابق للرئيس باراك أوباما، رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وقال الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر، إن جو بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أمريكا التي دمرها الوباء.

واستهدف اليوم الثاني للمؤتمر، تحت عنوان "القيادة تهم"، إثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد "فوضى" إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على حد قول كلينتون.

وقال كلينتون في مقطع فيديو مسجل، "في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة... هو بدلا من ذلك مركز عاصفة. هناك فوضى فحسب. شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم".

وتحدثت بعض الشخصيات الجمهورية المعروفة مثل، سيندي ماكين، أرملة جون ماكين، في مقطع فيديو عن الصداقة الطويلة الأمد بين السيناتور الجمهوري الراحل، الذي ترشح للرئاسة في عام 2008، وجو بايدن.

كما تحدث وزير الخارجية السابق كولن باول، وهو جمهوري، مؤكدا دعمه لبايدن.



ومن المقرر أن يلقى جو بايدن، 77 عاما، خطاب ترشيحه يوم غد الخميس، في ختام مؤتمر الحزب الديمقراطى.