المرشحة الرئاسية المعارضة تدعو القادة الأوروبيين إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في بيلاروس

دعت المرشحة الرئاسية المعارضة في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الأربعاء، قمة الاتحاد الأوروبي والقادة الأوروبيين إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وقالت تيخانوفسكايا، في شريط فيديو نشر على "تيلغرام": "أدعوكم إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة، لقد فقد السيد لوكاشينكو كل شرعيته في نظر شعبنا والعالم وأناشدكم أن تدعموا صحوة بيلاروس. وأدعو جميع البلدان إلى احترام مبادئ القانون الدولي، كما أدعو إلى احترام سيادة بيلاروس واختيار الشعب البيلاروسي".

هذا ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة الماضي، وزراء خارجية الدول الأعضاء لفرض عقوبات إضافية على منتهكي حقوق الإنسان في بيلاروس.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وبحسب البيانات الرسمية فقد تم اعتقال أكثر من 6.5 ألف شخص. وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية البيلاروسية، فقد أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، من بينهم أكثر من 120 من أفراد الشرطة، وقتل أحد المتظاهرين.