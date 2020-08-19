الكاظمي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن "الكاظمي سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس المقبل"، لافتاً إلى أن "الكاظمي سيجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يُغادر العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية، حيث سيلتقي سيادته الرئيس الأمريكي @POTUS يوم الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن. pic.twitter.com/zUiuNQcHIz — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 18, 2020

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، استمرار حاجة العراق إلى المساعدة الأمريكية، مؤكداً عشية زيارته المرتقبة إلى واشنطن، عزم حكومته على حصر السلاح بيد الدولة.

وُصُول وزير الخارجيّة إلى واشنطن على رأس وفد حُكُوميّ



وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 إلى #واشنطن على رأس الوفد المُفاوِض لعقد جولة من الحوار الستراتيجيّ يُزمَع إجراؤها يوم الاربعاء بين #العراق والولايات المتحدة #الأميركيّة. pic.twitter.com/SaaTVbq7LF — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 17, 2020

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين الماضي، أن وفدا عراقيا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي.