باكستان: لن نعترف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم

أعلن رئيس الوزراء ال​باكستان​ي، ​عمران خان​، اليوم الأربعاء أن بلاده لن تعترف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم بتسوية عادلة.

وجاءت تصريحات خان خلال مقابلة تلفزيونية قال فيها: "موقفنا واضح جدا، وهو كما قال القائد العظيم محمد علي جناح، إن باكستان لن تعترف أبدا بإسرائيل حتى يعطى الفلسطينيون حقهم بتسوية عادلة".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".

وتابع "نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت".