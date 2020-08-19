"جبابرة البيت الأبيض سيذهبون"... روحاني يشكر 11 دولة صوتت ضد مشروع أمريكا

وجه الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، اليوم الأربعاء، "الشكر إلى الدول التي أسقطت مشروع القانون الأمريكي لتمديد حظر التسلح على إيران"، معتبرا أن "​واشنطن​ تلقت هزيمة تاريخية في ​مجلس الأمن​".

وقال روحاني، "أتوجه بالشكر إلى الدول التي امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن، والدولتين الصديقتين اللتين صوتتا بحزم ضد مشروع القرار الأمريكي لتمديد حظر التسلح على إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي وبالتالي لا يحق لها تفعيل آلية فض النزاع"، معتبرا أن "بقاء إيران في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه كلف أمريكا الكثير"، وقال: "أمريكا باتت كمن هدم جسرا ثم يريد الآن العبور عليه".

ولفت روحاني إلى أن "القرار الدولي 2231 ينص على أن أحد أطراف الاتفاق النووي أو كل أطرافه يمكنهم تفعيل آلية فض النزاع، أما أمريكا فليست اليوم طرفا في الاتفاق، وبالتالي فإنه لا معنى لمزاعم أمريكا بتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي وهي خاطئة بالأساس".

وأكد الرئيس الإيراني أن طهران "ستصمد بكل قوتها أمام الولايات المتحدة وكل من يقف في وجه الشعب الإيراني"، مشددا على أن "مقاومة إيران ستكسر العقوبات وجبابرة البيت الأبيض سيذهبون"، وقال: "يخطئ من يعتقد أن العقوبات الأمريكية أبدية وأن جبابرة البيت الأبيض باقون".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة.