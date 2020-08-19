رئيس الأركان الإيراني يتحدث عن صناعة الأسلحة و"هزيمة مخزية" منيت بها أمريكا

تحدث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، عن الصناعة الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية.

وقال باقري، بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية في إيران، والذي يصادف الجمعة المقبلة، إن "الصناعة الدفاعية رصيد قوي للقوات المسلحة الإيرانية في الدفاع عن استقلال ووحدة البلاد وحفظ المنجزات والقيم والأهداف السامية للثورة والجمهورية الإسلامية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

أوضح اللواء باقري، أن "الصناعة الدفاعية للبلاد في القوات المسلحة، قد اتخذت خطوات واسعة بحيث أن أوضاع الصناعة الدفاعية في البلاد اليوم في مجالات إنتاج العلم والحصول على معرفة تصميم وتصنيع وإنتاج المعدات العسكرية المتطورة والحديثة مثل صناعة الطائرات المقاتلة وأنواع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والدقيقة جدا وأنواع الرادارات والأقمار الصناعية والصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية والغواصات والسفن الحربية والمروحيات والدبابات وحاملات الجند وسائر الحاجات الدفاعية، أصبحت اليوم نموذجا ملهما لسائر قطاعات الإنتاج خاصة الاقتصاد والصناعة وأظهرت جهودها في مواجهة فيروس كورونا للعالم جانبا من قدراتها المدنية لتلبية حاجات البلاد".

وأشار إلى الهزيمة المخزية التي منيت بها أمريكا بعدم المصادقة على مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على إيران في مجلس الأمن الدولي.

واعتبر رئيس أركان الجيس الإيراني أن "القوات المسلحة والمجاهدين في مجال الصناعة الدفاعية رمز الاقتدار الوطني أمام الجبهة الموحدة للمستكبرين وأعداء إيران، وسيواصلون مسيرة التقدم والارتقاء بالقدرات الدفاعية اقتداء بالتعاليم القرآنية وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة آية الله الإمام الخامنئي دون الاكتراث بالحرب الاعلامية والنفسية والضجيج المفتعل من قبل الشبكة الخبيثة لنظام الهيمنة والصهيونية".