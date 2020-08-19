اعتقال مواطن عراقي في ألمانيا للاشتباه بضلوعه في سلسلة حوادث متعمدة... فيديو

اعتقلت قوات الأمن الألمانية، مواطنا عراقيا للاشتباه بضلوعه في سلسلة حوادث طرق متعمدة على طريق برلين السريع.

وأفادت تقارير إعلامية بأن جهاز أمن الدولة الألماني فتح تحقيقًا بالحوادث ولا يستبعد وجود دوافع دينية أو عنصرية.

وصدم مساء أمس الثلاثاء، الرجل البالغ من العمر 30 عاما، ويقود سيارة أوبل أسترا سوداء، راكبي دراجات نارية، وكلاهما مصاب بجروح خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، رصدت حادثة أخرى مع المشتبه به، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وعند توقف الرجل نزل من السيارة وصرخ "الله أكبر"، ووضع صندوقا حديديا على سقف السيارة وقال لا تقتربوا منه، "وإلا سيموت الجميع".

وتمكنت الشرطة من اعتقال الرجل، وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه به أعلن أن هناك "مادة خطيرة" في الصندوق. لكن تقنيي الشرطة لم يجدوا بداخلها أي شيء مريب.

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend mindestens drei schwere Unfälle auf der Berliner Stadtautobahn #A100 verursacht. Sie ist Richtung Neukölln noch immer gesperrt. Ein Autofahrer wurde festgenommen. Die Ermittler halten ein islamistisches Motiv für naheliegend. #Berlin pic.twitter.com/sucFRYDvQU — rbb|24 (@rbb24) August 19, 2020

وقالت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحققين يفترضون أن الحوادث تضاعفت ثلاث مرات عمدا.