قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون ضرورة إطلاق حوار سلمي وشامل في بيلاروس

دعا الاتحاد الأوروبي إلى حوار سلمي لحل الأزمة القائمة في بيلاروس حاليا والناجمة عن رفض المعارضة لنتائج انتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

بروكسل - سبوتنيك. قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عبر حسابه في "تويتر"، "بحث زعماء 27 دولة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء [في مؤتمر عبر الفيديو ] الطريق الأفضل للاستجابة لتطور الوضع في بيلاروس. هناك رسالة واضحة، يجب وقف العنف وإطلاق حوار سلمي وشامل".

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أن قيادة بيلاروس "يجب أن تعكس إرادة الشعب".

Today #EU27 leaders discuss how best to respond to the evolving situation in #Belarus.



Our message is clear. Violence has to stop and a peaceful and inclusive dialogue has to be launched.



The leadership of #Belarus must reflect the will of the people.#EUCO pic.twitter.com/KL1nGXrThj — Charles Michel (@eucopresident) August 19, 2020

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروس في 9 آب/ أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو - وحصل، فقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 بالمئة من الأصوات.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من آب/ أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 بالمئة من الأصوات.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وبحسب البيانات الرسمية فقد تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية البيلاروسية فقد، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، من بينهم أكثر من 120 من أفراد الشرطة، ومقتل اثنين من المتظاهرين.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بـ"تزوير الانتخابات على نطاق واسع".