الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على بيلاروس

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات قصيرة الأمد على المسؤولين البيلاروسيين المسؤولين عن حوادث العنف والتزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد.

وأشار ميشال خلال قمة استثنائية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27 أن العقوبات الأوروبية ستطال مسؤولين بيلاروسيين وأفراد بعينهم ولن تكون موجهة ضد الشعب البيلاروسي بشكل عام.

وأكد ميشال أن الاتحاد الأوروبي لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو وإضافته إلى قائمة العقوبات التي تحتوي على أسماء وشخصيات تقوم أوروبا بمعاقبتهم بسبب أنشطتهم وأعمالهم ومواقفهم السياسية.

كما كشف ميشال عن إجراءه بالأمس الثلاثاء مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشرح له موقف الاتحاد الأوروبي لبدء حوار دولي والبحث عن حلول للأزمة في بيلاروسيا.