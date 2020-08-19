وزيرة فرنسية تعلن العثور على جثة فتى سوداني على الشاطئ

قالت وزيرة فرنسية، اليوم الأربعاء، إنه عثر على فتى سوداني عمره 16 عاما ميتا على شاطئ في مدينة سونجات، شمالي فرنسا.

وأشار مارلين شيابا وزيرة المساواة بين الجنسين في فرنسا إلى أن "الفتى كان قد اختفى في البحر الليلة الماضية".

وقالت شيابا "هذه الفاجعة التي لا تحتمل تحشد جهودنا أكثر مع (وزير الداخلية) جيرالد دارمانين ضد المهربين".

وبحسب "رويترز" لم يتسن الوصول للشرطة المحلية لتدلي بمزيد من التفاصيل بخصوص ملابسات الوفاة.

من جانبها قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على "تويتر" أيضا "هذا الحادث المروع بمثابة تذكير وحشي بالعصابات الإجرامية البغيضة ومهربي البشر الذين يستغلون الضعفاء".

ويتم إلقاء القبض على المئات، بمن فيهم بعض الأطفال، وهم يعبرون إلى جنوب إنجلترا من مخيمات مؤقتة في شمال فرنسا بعد إبحار كثيرين منهم بزوارق مطاطية مكتظة في واحد من أكثر طرق الملاحة ازدحاما في العالم.

وقالت بريطانيا وفرنسا الأسبوع الماضي إن البلدين سيعملان "على قدم وساق" لوضع اللمسات الأخيرة لخطة جديدة من أجل إغلاق طريق المهاجرين عبر القنال.