الخارجية البيلاروسية تبلغ الأمم المتحدة بعدم جواز التدخل في شؤون البلاد

أبلغ وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، المنسق الدائم للأمم المتحدة في البلاد، إيوانا كازانا-فيشنفيتسكايا، بعدم جواز التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

صرح وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكي، لمنسق الأمم المتحدة المقيم في البلاد، إيوانا كازانا-فيشنفيتسكايا، بعدم جواز التدخل الخارجي في شؤون الجمهورية، حسبما أفاد المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك".

وقال المكتب الصحفي للوزارة لوكالتنا: "إن رئيس قسم السياسة الخارجية اطلع على الوضع الحالي بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروس. وشدد الوزير على أهمية التطور التدريجي للبلاد دون تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

كما ناقش الطرفان التوجهات والأولويات لمزيد من التفاعل بين مينسك والأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، شددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على ألا يكون هناك تدخلا خارجيا في الشأن الداخلي لبيلاروس.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من آب/ أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 بالمئة من الأصوات.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وبحسب البيانات الرسمية فقد تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية البيلاروسية فقد، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، من بينهم أكثر من 120 من أفراد الشرطة، ومقتل اثنين من المتظاهرين.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.