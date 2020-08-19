القاذفات الاستراتيجية الأمريكية تحلق فوق 3 مناطق حول الصين

نشر وزير الدفاع الأمريكي صورا لقاذافات استراتيجية أمريكية تحلق فوق عدة مناطق حول الصين، مشيرا إلى أنه مشهد مبهر.

وكتب إسبر، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تقوم طائرات أمريكية بمهام فوق عدة مناطق تشمل بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي والمحيط الهندي"، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع تحليق قاذفات استراتيجية في تلك المناطق".

وأعاد وزير الدفاع الأمريكي نشر صور لحساب القوات الجوية في المحيط الهادئ تشمل صورا لمقاتلات أمريكية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي تحلق بالتزامن مع تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية طراز "بي - 1" و"بي - 2".

وقال الموقع الرسمي لقيادة القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، إن مجموعات من القوات الجوية الأمريكية والبحرية ومشاة البحرية شاركت في تدريبات عسكرية كبيرة مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية، أمس الثلاثاء.

Missions in the South China Sea, East China Sea, and Indian Ocean took place with bombers that originated from the continental U.S., Guam, and Diego Garcia. Impressive, @PACAF. https://t.co/QfVF8e9EmG — Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) August 19, 2020

ولفت الموقع إلى أن الطائرات المشاركة تضم 4 قاذفات "بي - 1 بي"، وقاذفتين "بي - 2" و4 قاذفات "إف - 15 سي".

وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية من حين إلى آخر بإجراء تدريبات جوية كبيرة لطمأنة حلفائها في المنطقة.