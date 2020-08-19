وزير الطاقة السعودي لا يستبعد استمرار عمل "أوبك+" بعد عام 2022

دعا وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، الدول المشاركة في صفقة "أوبك+" لعدم الاسترخاء، مشيرا إلى أن مهمة استقرار سوق النفط العالمية مستمرة حتى شهر نيسان/ أبريل 2022، وربما لفترة أطول.

موسكو - سبوتنيك. وقال عبد العزيز بن سلمان في كلمته أمام اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ صفقة "أوبك+"، المنعقدة عبر الإنترنت:

"هناك ما يجعلنا نشعر بالرضا عما حققناه، لكن لا يزال يتعين علينا تنفيذ العمل كاملا. أدعو الجميع لعدم الاسترخاء وتخفيف جهود الأشهر الثلاثة الأخيرة، لأن هذه المهمة مستمرة معنا حتى شهر نيسان/ أبريل 2022، وقد تستمر لفترة أطول".

وتوصل تحالف "أوبك +"، الذي يضم أعضاء من المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، وُصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

وقرر أعضاء "أوبك +" خفض الإنتاج بـ 10 ملايين برميل يومياً، ابتداء من الأول من أيار/ مايو 2020 لمدة شهرين.

كما تم الاتفاق على خفض الإنتاج بعد ذلك بـ 8 ملايين برميل يومياً لمدة 6 أشهر، حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.

وبدءا من كانون الثاني/ يناير 2021، ستخفض الدول إنتاجها بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، لمدة 16 شهرا، تنتهي في نيسان/أبريل 2022.