بعد رفض لوكاشينكو التحدث معها... ميركل تؤكد عدم قدرتها على التوسط لحل الأزمة في بيلاروس

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنه لا يمكنها لعب دور وساطة لحل الأزمة في بيلاروس بعد رفض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو التحدث معها عبر الهاتف.

برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، "أنا لا أرى أنه يمكنني اتخاذ موقف للوساطة في الوقت الحالي، بعد أن رفض الرئيس لوكاشينكو التحدث معي عبر الهاتف، وهو الأمر الذي أندد به".

وأضافت "الوساطة ممكنة حين يمكنك التحدث مع كل الأطراف، لكننا سنفعل ما في وسعنا لدعم حوار وطني (في بيلاروس)".

كما شددت المستشارة الألمانية على ألا يكون هناك "تدخلا خارجيا في الشأن الداخلي لبيلاروس".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من آب/ أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 بالمئة من الأصوات.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وبحسب البيانات الرسمية فقد تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية البيلاروسية فقد، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، من بينهم أكثر من 120 من أفراد الشرطة، ومقتل اثنين من المتظاهرين.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.