بيل كلينتون: البيت الأبيض أصبح "مركز العاصفة" وإدارة ترامب "فوضى"

قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه في مثل هذه الأوقات التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون البيت الأبيض مركزا للقيادة.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية الديمقراطية، الهيئة الحاكمة في الحزب الديمقراطي الأمريكي، بحسب شبكة "بي بي إس" الإخبارية الأمريكية.

ووصف الرئيس الأمريكي الأسبق، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، طريقة تعامل ترامب مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بـ"الفوضى".

ويتبادل ترامب، والديمقراطيين وفي مقدمتهم جو بايدن، نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر، حول طريقة إدارة البلاد في ظل أزمة تفشي وباء كورونا.

وأصبح جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويعد أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

"In a time like this, the Oval Office should be a command center. Instead, it's a storm center."



Former President Bill Clinton comments on Trump's #Covid19 response, calling it "chaos" #DemConvention pic.twitter.com/1vxqIU0uJu — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 19, 2020

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق خلال 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائبا للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".