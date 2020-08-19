الأمم المتحدة: الأمين العام للمنظمة يخضع للعزل الصحي منذ أسبوعين

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيستقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقر إقامته في نيويورك بعد أسبوعين من عزله.

الأمم المتحدة- سبوتنيك . وردا على سؤال عما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيعقد، أضاف دوجاريك في إفادة صحفية: "نعم، سيجري بعد ظهر الغد".

وأشار دوجاريك إلى أن المسؤولين سيلتقيان في مقر إقامة الأمين العام للأمم المتحدة في الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويأتي هذا السؤال بعدما أوضح دوجاريك أن الأمين العام، غوتيريش، يخضع للعزل الصحي منذ أسبوعين.

#عاجل | دوجاريك: غوتيريش يخضغ لعزل صحي منذ أسبوعين وسيجتمع مع بومبيو الخميس (تصريح صحفي) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 19, 2020

ودان غوتيريش التمرد الذي وقع أمس في مالي، وطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، قبل أن يعلن الأخير استقالته من مقر احتجازه.

وقال دوجاريك على لسان غوتيريش، أمس الثلاثاء: "الأمين العام يتابع ببالغ القلق الأحداث في مالي، بما في ذلك التمرد العسكري، والذي بلغ ذروته باعتقال الرئيس وأعضاء حكومته في باماكو في وقت سابق اليوم".