المجلس التنسيقي للمعارضة في بيلاروسيا يعلن أنه لا يهدف إلى تغيير النظام الدستوري في البلاد

دعا المجلس التنسيقي للمعارضة في بيلاروسيا سلطات البلاد للبدء الفوري في مفاوضات، معلنا أن المجلس لا يهدف إلى تغيير النظام الدستوري ونهج السياسة الخارجية.

مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان للمجلس، قامت بقراءته أولغا كوفالكوفا، ممثلة المرشحة الرئاسية في انتخابات جمهورية بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي عقدت مؤخرا: "يهدف مجلس التنسيق إلى إيجاد طرق للتغلب على الأزمة السياسية في البلاد وتوفير الانسجام في المجتمع على أساس الدستور، ولا يهدف إلى تغيير النظام الدستوري ونهج السياسة الخارجية".

وأضاف البيان: "المجلس التنسيقي يرى أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في البلاد هو البدء الفوري في المفاوضات، ووضع آليات لاستعادة سيادة القانون وإجراء انتخابات جديدة".

ويذكر أن الاحتجاجات قد عمت أنحاء بيلاروسيا منذ 9 آب /أغسطس، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، والذي حصل بحسب لجنة الانتخابات المركزية على 80.1 في المئة من الأصوات.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب ومواجهات مع رجال الشرطة قوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.